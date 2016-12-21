أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 21/12/2016

كتب محمد عراقى

شهدت الساحة الرياضية المصرية اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة والتي كان أبرزها فوز الزمالك على الإنتاج الحربي ببطولة الدوري العام.

توصل مسئولو الأهلى لاتفاق مع نظرائهم فى بتروجت لضم الإثيوبى شيملس بيكلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 6 ملايين جنيه، واستمرار إعارة ناصر ماهر لموسم آخر.

أرسل مسئولو نادى سموحة عرضاً رسمياً إلى المقاولون العرب، يطلبون فيه الحصول على خدمات محمد فاروق صانع ألعاب الذئاب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، لتدعيم صفوفه بعد المستوى القوى الذى ظهر عليه اللاعب مع المقاولون خلال الموسم الجارى.

توجه لاعبو الأهلي لمستشفى المعلمين القريب من النادي الأهلي لزيارة والد نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة بعد حجزه لمروره بأزمة صحية.

أبدى نادر خليل مدير إدارة التسويق بالأهلي اندهاشه من رفع غرامة مشاركة الأهلي برعاياه الأصليين في مواجهة الألمونيوم غدا ضمن مباريات الجولة ال32 من بطولة كأس مصر ل450 ألف جنيه، بعد أن كانت 200 ألف جنيه فقط في اللائحة القديمه فضلا عن اتخاذ القرار قبل انطلاق المسابقة ب24ساعة .

دخل حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق، دائرة المرشحين لرئاسة رابطة الأندية المحترفة والتى سيتم تشكيلها عقب اجتماع الجمعية العمومية الطارئة للجبلاية الجمعة المقبل بعد تعديل اللائحة.

حقق فريق الإتحاد السكندرى فوزا كبيرا على السكة الحديد بنتيجة 1/3 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس فى مستهل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ليتأهل زعيم الثغر لدور الـ16 منتظرا الفائز من لقاء إنبى والفيوم .

عرض محمد عبد الجابر وكيل اللاعبين ، المغربى مراد باتنا على مسئولي الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لاسيما أن مسئولي الدراويش يبحثون عن مهاجم أفريقى في نياير.

حقق الزمالك فوزا مهما على نظيره الإنتاج الحربى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم والمؤجلة من الأسبوع الأول من عمر الدورى العام، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن المصرى صاحب نفس النقاط، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 17 نقطة.