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منتخب عمان العسكرى يجهز طنطا للداخلية

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منتخب عمان العسكرى يجهز طنطا للداخلية منتخب عمان العسكرى يجهز طنطا للداخلية

>عمرو عبد العاطى


> اتفق الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادة خالد عيد على مواجهة العسكرى العمانى فى المباراة الودية المقرر إقامتها السبت المقبل استعدادا لمواجهة الفريق أمام الداخلية الأربعاء المقبل، فى إطار الجولة السابعة عشر للدورى الممتاز .


> وكان الفريق قد استأنف تدريباته اليوم على ملعبه بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون عقب فوزهم على الشرقية بهدف وارتفاع رصيد الفريق للنقطة 18 فى المركز الرابع عشر .


>  أكد خالد عيد للاعبين خلال اجتماعه قبل بدء التدريبات إنه عليهم الحفاظ على الروح التى ظهروا بها خلال اللقاءات الثلاثة الأخيرة، مضيفا أن مباراة الداخلية ستدفع بالفريق نحو المنطقة الدافئة والاستقرار.


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