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دونجا: لم نحصل على تعليمات بالحصول على الإنذار الثالث

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دونجا: لم نحصل على تعليمات بالحصول على الإنذار الثالث دونجا: لم نحصل على تعليمات بالحصول على الإنذار الثالث

>كتب أحمد سمير

أكد محمود عبد العاطى " دونجا " لاعب الزمالك، أن حصول أي من لاعبى الفريق على الإنذار الثالث خلال مباراة الأبيض أمام الإنتاج الحربى لم يكن بتعليمات من الجهاز الفنى  بغرض الغياب عن مباراة الشرقية القادمة ، والتواجد فى لقاء القمة مع الأهلى المقرر إقامته 29 ديسمبر الحالى، مشدداً على تساوى الأهمية فى اللقاءين فى صراع الدورى .

وقال دونجا فى تصريحاته بعد المباراة لقناة " أون سبورت " ، إن مباراة الأهلى ليس فى حساباتنا حالياً لأن التركيز منصب على لقاء الشرقية الذي يتساوى فى النقاط مع القمة.

وأشار دونجا إلى أن معظم الفرق تلعب أمام الزمالك بتكتل دفاعى فى نصف ملعبهم مما يؤدى إلى صعوبة المباريات .

كما أكد دونجا أنه ليس لديه مشكلة فى اللعب فى أى مكان داخل المستطيل الأخضر، على حسب تعليمات المدير الفنى للفريق محمد حلمى .


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