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مرتضى منصور: باسم مرسى سيجدد للزمالك ونرحب بإعارته عربياً 6 شهور

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مرتضى منصور: باسم مرسى سيجدد للزمالك ونرحب بإعارته عربياً 6 شهور مرتضى منصور: باسم مرسى سيجدد للزمالك ونرحب بإعارته عربياً 6 شهور

>كتب عمرو جاب الله

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن باسم مرسي مهاجم الفريق لديه عرضا للاحتراف بأحد الأندية العربية، موضحا أن اللاعب سيجدد وتتم إعارته حيث سيتقاضى النادى واللاعب مقابلا ماديا جيدا.

 

كما أوضح رئيس نادى الزمالك، أن باسم مرسى لن يرحل للدورى القطرى وهذا قرار نهائى لا رجعة فيه حتى لو كان بملايين الجنيهات، وانتقاله سيكون إلى أحد الأندية الإماراتية أو .

 

شدد مرتضى منصور أن موقفه واضح تماماً فى رفضه التام لانتقال أى لاعب للدورى القطرى، مضيفاً أنه طالب عادل عبد الرحمن المدير الفنى للوحدة السعودى بالابتعاد عن لاعبى فريق الزمالك وعدم التفاوض مع أى منهم بعد الحديث عن انتقال النيجيرى معروف يوسف إلى فريقه وقبله أيمن حفنى.

 


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