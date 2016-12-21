نتائج مباريات اليوم الأربعاء 21/12/2016

كتب محمد عراقى

أقيمت اليوم الأربعاء مباراتان إحداهما في بطولة الدوري والأخري في بطولة الكأس حيث واجه الاتحاد السكندري السكة الحديد في الكأس، واصطدم الزمالك بالإنتاج الحربي ببطولة الدوري العام.

الاتحاد يهزم السكة 3/1

حقق فريق الإتحاد السكندرى فوزا كبيرا على السكة الحديد بنتيجة 1/3 فى المباراة التى جرت بينهما باستاد المكس فى مستهل مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ليتأهل زعيم الثغر لدور الـ16 منتظرا الفائز من لقاء إنبى والفيوم .

تقدم حسن خالد للاتحاد فى الشوط الأول، وأضاف خالد قمر الهدف الثانى فى الدقيقة 72 واختتم محمد أسامة مهرجان الأهداف فى الوقت بدل الضائع ، بينما أحرز عمر فاروق هدف السكة الحديد الوحيد فى الدقيقة 74 من ركلة جزاء .

الزمالك يفوز على الإنتاج الحربي 1/0

حقق الزمالك فوزا مهما على نظيره الإنتاج الحربى بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما اليوم والمؤجلة من الأسبوع الأول من عمر الدورى العام، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن المصرى صاحب نفس النقاط، بينما تجمد رصيد الإنتاج الحربى عند 17 نقطة.

جاء هدف الزمالك فى الدقيقة 78 عن طريق باسم مرسى.