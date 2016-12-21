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ظهير الزمالك: نسعى لحسم المؤجلات للحاق بالأهلى

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ظهير الزمالك: نسعى لحسم المؤجلات للحاق بالأهلى ظهير الزمالك: نسعى لحسم المؤجلات للحاق بالأهلى

>كتب أحمد توفيق و محمد عراقى

أكد محمد ناصف الظهير الأيسر لفريق الزمالك بعد الفوز على الإنتاج الحربي، أن الزمالك كان هدفه التركيز في المباراة، وشدد على أن إهدار ركلة الجزاء أثرت على لاعبي الفريق، لأنها تسببت في تأخير الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وشدد اللاعب على أن الزمالك يركز حاليا في مباراة الشرقية قبل أن يخوض لقاء الأهلي في الجولة الأخيرة من الدور الأول، وشدد على أن فريقه كان بإمكانه تحقيق فوز كبير لولا إهدار ركلة الجزاء.

وأضاف الظهير الأيسر للزمالك أن الفريق الأبيض استطاع تحقيق هدفه وأغلق ملف المباراة بعد الفوز وسيركز في المباراة المقبلة..

ويحتل الأهلي صدارة الدوري العام برصيد 42 نقطة فيما يحتل الزمالك بعد الفوز على الإنتاج المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

 

 


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