أخبار النادى الأهلي اليوم الأربعاء 21/12/2016.. جدو الصغير يظهر أمام الألومنيوم

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي أنهى استعداداته لمواجهة الألمونيوم غداً ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

أكد حسام البدرى، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، أن تجديد عقد حسام غالى، قائد الفريق، مجرد وقت ليس أكثر، مشيرًا إلى أن اللاعب يؤدى بشكل جيد، ويقدم المردود الفنى المطلوب منه طوال المباريات التى شارك فيها .

توصل مسئولو الأهلى لاتفاق مع نظرائهم فى بتروجت لضم الإثيوبى شيملس بيكلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 6 ملايين جنيه، واستمرار إعارة ناصر ماهر لموسم آخر.

توجه لاعبو الأهلي لمستشفى المعلمين القريب من النادي الأهلي لزيارة والد نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة بعد حجزه لمروره بأزمة صحية.

قال ياسر أيوب المتحدث الإعلامي للأهلي إن ناديه لم يعرض التونسي علي معلول للبيع، مشددا على أن اللاعب مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله.وأكد أيوب أن ناديه لن يكون محلل من خلال رحيل اللاعب لأنقرة التركي ومنه للترجي .

أبدى نادر خليل مدير إدارة التسويق بالأهلي اندهاشه من رفع غرامة مشاركة الأهلي برعاياه الأصليين في مواجهة الألمونيوم غدا ضمن مباريات الجولة ال32 من بطولة كأس مصر ل450 ألف جنيه، بعد أن كانت 200 ألف جنيه فقط في اللائحة القديمه فضلا عن اتخاذ القرار قبل انطلاق المسابقة ب24ساعة .

غاب أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي عن مران فريقه حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد شعوره بالإرهاق .

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري قائمة تضم ٢١ لاعبا لمباراة الألمونيوم غدا الخميس، باستاد السلام في دور الـ٣٢ لكأس مصر.

وتضم القائمة كلا من : شريف اكرامي، محمد الشناوي، محمد عصام الغندور (حارس ثالث) ، رامي ربيعة ، صبري رحيل، محمد هاني ، محمد نجيب، علي معلول، أحمد رمضان بيكهام، عماد متعب، حسام عاشور، مؤمن زكريا، صالح جمعة، عمرو جمال، سعد سمير، حسين السيد، ميدو جابر، أكرم توفيق، أحمد حمدي، محمد حمدي زكي وجون انطوي.

فيما تضم قائمة المستبعدين 10 لاعبين هم مسعد عوض، حسام غالي، أحمد فتحي، باسم علي، عمرو السولية، جونيور أجاي، عبد الله السعيد، أحمد حجازي، وليد سليمان، أحمد عادل عبد المنعم، وكريم نيدفيد.