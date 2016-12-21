أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

أخبار النادى الأهلي اليوم الأربعاء 21/12/2016.. جدو الصغير يظهر أمام الألومنيوم

Google+ Print
أخبار النادى الأهلي اليوم الأربعاء 21/12/2016.. جدو الصغير يظهر أمام الألومنيوم أخبار النادى الأهلي اليوم الأربعاء 21/12/2016.. جدو الصغير يظهر أمام الألومنيوم

>كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلي اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة الذي أنهى استعداداته لمواجهة الألمونيوم غداً ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس .

 

 

 

أكد حسام البدرى، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، أن تجديد عقد حسام غالى، قائد الفريق، مجرد وقت ليس أكثر، مشيرًا إلى أن اللاعب يؤدى بشكل جيد، ويقدم المردود الفنى المطلوب منه طوال المباريات التى شارك فيها .

 

 

 

توصل مسئولو الأهلى لاتفاق مع نظرائهم فى بتروجت لضم الإثيوبى شيملس بيكلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مقابل 6 ملايين جنيه، واستمرار إعارة ناصر ماهر لموسم آخر.

 

 

 

توجه لاعبو الأهلي لمستشفى المعلمين القريب من النادي الأهلي لزيارة والد نجم الفريق السابق محمد أبو تريكة بعد حجزه  لمروره بأزمة صحية.

 

 

 

قال ياسر أيوب المتحدث الإعلامي للأهلي إن ناديه لم يعرض التونسي علي معلول للبيع، مشددا على أن اللاعب مستمر مع الفريق ولا نية لرحيله.وأكد أيوب أن ناديه لن يكون محلل من خلال رحيل اللاعب لأنقرة التركي ومنه للترجي .

 

 

 

أبدى نادر خليل مدير إدارة التسويق بالأهلي اندهاشه من رفع غرامة مشاركة الأهلي برعاياه الأصليين في مواجهة الألمونيوم غدا ضمن مباريات الجولة ال32 من بطولة كأس مصر ل450 ألف جنيه، بعد أن كانت 200 ألف جنيه فقط في اللائحة القديمه فضلا عن اتخاذ القرار قبل انطلاق المسابقة ب24ساعة .

 

 

 

غاب أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي عن مران فريقه حاليا على ملعب مختار التتش بالجزيرة بعد شعوره بالإرهاق .

 

 

 

 

أعلن الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري قائمة تضم  ٢١ لاعبا لمباراة الألمونيوم غدا الخميس، باستاد السلام في دور الـ٣٢ لكأس مصر.

 

وتضم القائمة كلا من : شريف اكرامي، محمد الشناوي، محمد عصام الغندور (حارس ثالث) ، رامي ربيعة ، صبري رحيل، محمد هاني ، محمد نجيب، علي معلول، أحمد رمضان بيكهام، عماد متعب، حسام عاشور، مؤمن زكريا، صالح جمعة، عمرو جمال، سعد سمير، حسين السيد، ميدو جابر، أكرم توفيق، أحمد حمدي، محمد حمدي زكي وجون انطوي.

 

فيما تضم قائمة المستبعدين 10 لاعبين هم مسعد عوض، حسام غالي، أحمد فتحي، باسم علي، عمرو السولية، جونيور أجاي، عبد الله السعيد، أحمد حجازي، وليد سليمان، أحمد عادل عبد المنعم، وكريم نيدفيد.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر