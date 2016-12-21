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بالصور.. أمن سوهاج ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الولى وسالمان

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بالصور.. أمن سوهاج ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الولى وسالمان بالصور.. أمن سوهاج ينهى خصومة ثأرية بين عائلتى الولى وسالمان

>سوهاج محمود مقبول

استكمالا لمبادرة "سوهاج خالية من الثأر 2016" التى كانت قد أطلقتها المديرية بداية العام والتى أتمت عددا كبيرا من المصالحات بكافة المراكز والقرى، أسدل اليوم الستار على الحادث الثأرى المحرر عنه المحضران رقما 5385 لسنة 2015، 6436 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة البلينا بين بعض أفراد عائلتى "الولى" و"سالمان" والناجم عنه مقتل عارف محمد السمان إبراهيم ينتمى للعائلة الأولى، همام أمين زكى أحمد ينتمى للعائلة الثانية، حيث اتفق الطرفان وتعهدا على نبذ العنف والقسم على كتاب الله بأن يكون صلحا جديا وناهيا للنزاع القائم بينهما.

حضر إنهاء الخصومة 4000 شخص من أهالى قرية بنى حميل بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج وأهالى القرى والنجوع ووجهاء وكبار العائلات ورجال الدين الإسلامى والمسيحى وأعضاء مجلس النواب يتقدمهم اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، والعميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية.

وعلى هامش الصلح قال اللواء مصطفى مقبل مساعد الوزير مدير أمن سوهاج: إننا بالأمس القريب تمكنت المديرية من إنهاء خصومة ثأرية بين الأقباط تمت بتلاوة القران الكريم ثم مراسم الصلاة الكنسية، وانتهت بالقسم على الإنجيل كأول واقعة فريدة من نوعها لتثبت للعالم أجمع أن يجمعها القران والإنجيل ويحرسها المولى عز وجل ولن يستطيع أى شخص أن يفرق بين نسيجى الأمة مسلمين ومسيحيين، فالجميع جنبا إلى جنب فى المحن وفى الفرح وهذا هو الشعب المصرى الذى يقف متحديا كل المدخلات الدنيئة التى يقودها قلة هدفها الوحيد هو زعزعة الثقة فى القلوب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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