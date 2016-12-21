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السيسي : نعم تراجعت شعبيتي ولكن لا تنسوا هذا الأمر

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السيسي : نعم تراجعت شعبيتي ولكن لا تنسوا هذا الأمر السيسي : نعم تراجعت شعبيتي ولكن لا تنسوا هذا الأمر

فى حوار مطول أجراه الرئيس ” عبد الفتاح ” مع جريدة  ” فاينانشال تايمز”  تحدث الرئيس عن ما تواجهه الدولة المصرية من مخاطر عديدة موضحا تفائله بتولى الرئيس ” ” مقاليد السلطة فى الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيتعامل مع الارهاب العالمى بقوة وبشدة ، و أشار الى ضرورة التعاون بين واشنطن و موسكو حتى تستقر المنطقة بشكل كامل .

السيسي يتحدث عن الارهاب

تحدث الرئيس عن الارهاب الذى لا يشمل فقط حركة ” داعش ” بل اكد على وجود “جماعة الاخوان المسلمون ” داخل تعريف الارهاب و وضفها بأنها تلقت ضربة هائلة فى الفترة المنصرمة ، وقالت الصحيفة بالرغم من وجود العديد من الأزمات الداخلية إلا أن الرئيس المصرى مازال واثقا من قدرته على العبور بالدولة الى مرحلة أفضل فى ظل وجود الوعى الشعبى الذى سيساعده على ذلك


الحالة الاقتصادية

وتحدث الرئيس عن الحالة الاقتصادية معلنا توجه الدولة الى الترشيد وعدم دعم السلع الترفيهية التى كان ينفق عليها مليارات الدولارات ، وستقوم بدلا من ذلك بتوصيل الدعم الى مستحقيه بصورة أشمل ، اما عن الشأن العسكرى فرفض الرئيس الحديث على أن القطاع الاقتصادى بالقوات المسلحة ينافس القطاع الخاص مؤكدا أن حجم النشاط الاقتصادى داخل الجيش لا يتعدى نسبة 2% ، وتوجيه اتهام للجيش هو أمر خطير جدا .


الرئيس السيسي يعترف بتراجع شعبيته و لكن

وقالت الجريدة البريطانية ان الرئيس السيسى اعترف فى حواره بتراجع شعبيته ولكنه أكد على أنه ليس فى منافسة على الشعبية ، حيث أكد على هدفه وهو بناء الحب والاحترام بين المصريين وانشاء جو من السلام منبعه القاهرة، وأكد الرئيس على أن نيته للترشح لفترة رئاسية أخرى تعتمد على مدى رغبة المصريين فى التحمل للمشقات لان الرئاسة هى عبء شديد على من يحمله

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