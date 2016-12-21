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رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: زهقنا من قروض الحكومة كل أسبوع يجلنا قرض

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رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: زهقنا من قروض الحكومة كل أسبوع يجلنا قرض رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: زهقنا من قروض الحكومة كل أسبوع يجلنا قرض

>كتب أمين صالح

قال على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية، إن الدعم أصبح ذات سمعة سيئة، ولكن الدعم فى حد ذاته ليس خطأ فهو أحد وسائل العدالة الاجتماعية، ولكن طالما ينفذ بوجود أخطاء فهذه ليست مشكلة الدعم نفسه، متابعا: "ماينفعش نعلق أى خطأ على شماعة الدعم".

 

وأضاف مصيلحى، فى ندوة مستقبل وطن ببورسعيد، أن البعض يرى تقليل الإنفاق كحل للأزمة، ولكن ثلث الموازنة يذهب للرواتب وهى لا تكفى، والثانى يذهب للدعم، والثالث يذهب لخدمة الدين، وبالتالى أصبح تقليل الإنفاق غير وارد، كما أكد أن قدرات الاقتصاد المصرى جيدة، متابعا: "اللجنة الاقتصادية زهقت من القروض كل أسبوع عندنا قرض".

 

وتابع: "إذا كنا نستخدم القروض فى الإنتاج فلا مشكلة هنا، ولكن اختارت أسهل طريق لزيادة الدخل وهو الضرائب"، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك خطة واضحة بزمن حتى نصلح الاقتصاد، فمثلا دافعو الضرائب فى لا يتعدون ٢٥ فى المائة".


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