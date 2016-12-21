المغربى مراد باتنا معروض على الإسماعيلى

كتب سليمان النقر -نانسى القاضى

عرض محمد عبد الجابر وكيل اللاعبين ، المغربى مراد باتنا على مسئولي الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير القادم، لاسيما أن مسئولي الدراويش يبحثون عن مهاجم أفريقى في نياير.

كما عرض وكيل اللاعبين النيجيري "شيسوم" ثاني هدافى الدورى النيجيرى وأفضل لاعب في الدورى المحلي ببلاده من أجل التعاقد معه.

أكد عبد الجابر أن اللاعبين مرتبطين بعقود مع أنديتهما وينتظر رد مسئولي الدراويش بشأن إنهاء الصفقة أو التراجع عن إتمامها.

جدير بالذكر أن مراد باتنا كان محل اهتمام الأهلي والزمالك خلال الفترة الماضية ولكن لم ينجح أي من الناديين في حسم التعاقد معه.