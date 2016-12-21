القبض على 4 لصوص سرقوا محتويات منزل بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكن ضباط مباحث مركز القصاصين بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، من القبض على 4 لصوص سرقوا محتويات منزل بدائرة المركز، وتم ضبطهم واستعادة المسروقات.

تلقى اللواء عصام سعد مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء إبراهيم سلامة مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد إبراهيم صدقى مأمور مركز القصاصين من" أشرف. م .خ" 25 عاما، مقيم بعزبة الألفى – دائرة مركز القصاصن بسرقة منزله.

تم شكيل فريق بحث برئاسة الرائد مروان الطحاوى رئيس مباحث المركز ومعاونيه النقباء محمد سليم ومحمد النجار وكامل قمحاوى وأحمد إيهاب، وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، المتهم " وليد. خ .م " 19 عاما، عامل، والمتهم" محمد .ج .م" 19عاما، عامل والمتهم" محمد. م .م" 26 عاما، عامل، سبق اتهامه فى القضية رقم 3727 لسنة2016 جنح مركز القصاصين بتهمة " مشاجرة"، والمتهم" كرم. م. ا " 20 عاما، عامل، سبق اتهامه فى 3 قضايا بتهم " مخدرات ، سلاح أبيض " آخرها القضية رقم 4195 لسنة2016 جنح مركز القصاصين بتهمة "سلاح أبيض"، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورين جميعًا، بمناقشتهم أقروا بارتكابهم الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات عبارة عن 2 سرير خشبى، و بوتاجاز، و ثلاجة، و مطبخ مكون من ثلاث قطع، و حجرة سٌفرة كاملة، و شباك خشبى.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.