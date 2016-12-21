بالفيديو | أغرب طرق سرقة السيارات عن طريق علب “الكانز” أما عين أصحابها

شيماء مصطفى

في الآونة الأخيرة انتشرت سرقة السيارات بكثرة، وتعددت طرق سرقة السيارات المختلفة في جميع المناطق، وبعد سرقة السيارة يقوم سارقها بالاتصال بصاحب السيارة ليدفع له فدية لاستلام سيارته.



طرق سرقة السيارات المختلفة

وقد قام بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، بنشر بعض مقاطع من فيديوهات عن طرق مختلفة لسرقة السيارات لتوعية أصحاب السيارات، وكيفية الحفاظ عليها عند تركها تحت منازلهم أو الذهاب إلى عملهم.



الطريقة الحديثة لسرقة السيارت بالكانز

ولكن بعد كشف هذه الطرق لسرقة السيارات وأن جميع أصحاب السيارات أخذوا حذرهم منها، ابتكروا طرق جديد لسرقة سيارتك أمام عينيك بأقل مجهود ممكن، وكان أغرب هذه الطرق هي طريقة علب “الكانز”.



طريقة علب الكانز يتم كشفها

وطريقة علب الكانز هي أحدث الطرق لسرقة السيارات حالياً، وقد نشر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكيفية سرقتها وتوعية أصحاب السيارات، ويوضح مقطع الفيديو الذي سنقوم بعرضه عليكم الطريقة وكيف تتخذ حذرك من السارق.



شرح طريقة السرقة بالكانز

نشرح لكم كيف يتم سرقة السيارة من أمام عينيك، يقوم السارق بوضع مجموعة من علب “الكانز” مترابطة ببعضها البعض بخيط، ثم يقوم بتعليقها خلف السيارة في “الأكصدام” ويتركها ويبتعد ويراقب السيارة من بعيد.

يأتي صاحب السيارة ويقود السيارة ولكن هنا يسمع صوتاً صادرا من خلف السيارة، ثم يقوم بالنزول من السيارة .. شاهد الفيديو وأنت تعرف كيف يتم سرقتها

شاهد فيديو طريقة السرقة

شبكةعيونالإخبارية

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