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الحضرى يرد على منتقدى "برميل الثلج" برسالة مؤثرة وصورة جاريث بيل

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الحضرى يرد على منتقدى "برميل الثلج" برسالة مؤثرة وصورة جاريث بيل الحضرى يرد على منتقدى "برميل الثلج" برسالة مؤثرة وصورة جاريث بيل

>كتب أحمد طارق

استشهد عصام الحضرى، حارس مرمى فريق وادى دجلة، بالنجم الويلزى جاريث بيل، نجم ريال مدريد الإسبانى، ليرد على الطريقة التى اتبعها فى استخدام براميل الثلج لاجراء عملية الاستشفاء، والهروب من ضغط المباريات.

ونشر الحضرى صورته بجوار جاريث بيل، معلقاً عليها: " من يريد النجاح لا ينظر خلفه .. ما فعلته أسلوب احترافي بحت للاستشفاء والمحافظة على العضلات ، لست مسئولا عن فارق الإمكانيات ، لكنني مسئول عن حلمي وحلم بلدي وزي ما نحت في الصخر وأنا في دمياط علشان أوصل لحلمي هعمل أي حاجة بأي إمكانيات علشان أكمل الحلم ده".


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