وزير الرياضة يعلن دعمه للبطولة الدولية لكمال الأجسام

كتب أحمد طارق

أعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، دعمه الكامل لبطولة أحمد على الدولية لكمال الأجسام والفيزيك، التى ستقام غداً الخميس على الصالة المغطاة بستاد القاهرة الدولى، وستنتهى السبت المقبل.

وطلب خالد عبد العزيز، من المقربين إليه التواصل مع اللجنة المنظمة للبطولة، من أجل تسيير كافة الأعمال وإزالة العقبات التى من شأنها أن تعيق ظهور البطولة بمستوى احترافى متحضر، لاسيما وأن وزير الشباب والرياضة ينوى حضور الحفل الختامى لبطولة كمال الأجسام لمتابعة الحدث الرياضى الأكبر على مستوى اللعبة.