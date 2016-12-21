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تعادل سلبى بين الزمالك والإنتاج بعد مرور 20 دقيقة..وشيكابالا يهدر ركلة جزاء

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تعادل سلبى بين الزمالك والإنتاج بعد مرور 20 دقيقة..وشيكابالا يهدر ركلة جزاء تعادل سلبى بين الزمالك والإنتاج بعد مرور 20 دقيقة..وشيكابالا يهدر ركلة جزاء

>كتب حاتم رضا

مرت الـ20 دقيقة الأولى من عمر مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، المؤجلة من الأسبوع الأول بالدورى، والمقامة حاليا على استاد السلام بالتعادل السلبى بين الفريقين.

بدأ الزمالك بشكيل مكون من: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، أسامة إبراهيم وعلى جبر ومحمود حمدى ومحمد ناصف فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح وطارق حامد ومعروف يوسف وشيكابالا فى خط الوسط، أيمن حفنى وباسم مرسى فى خط الهجوم.

جاءت البداية هادئة من الفريقين، وتمركزت فى وسط الملعب قبل أن يهدد باسم مرسى مهاجم الزمالك فى الدقيقة 13 مرمى الإنتاج الحربى مستغلا كرة عرضية ارضية غالطت مدافعى الانتاج ليصوبها فى اتجاه المرمى العسكرى، لكنها تمر خارج المرمى.

وفى الدقيقة 16 أهدر شيكابالا هدفا محققا للزمالك من ركلة جزاء، بعدما اصطدمت الكرة بيد مدافع الإنتاج داخل منطقة الجزاء.

تأخر انطلاق المباراة قرابة ٨ دقائق كاملة بسبب تأخر وصول فريق الزمالك لملعب السلام الذى يستضيف اللقاء.. وتسبب تأخر وصول الفريق الأبيض للملعب فى تأخر إجراء عملية الإحماء، مما ترتب عليه انطلاق المباراة الساعة السابعة و٨ دقائق مساء بدلا من الساعة السابعة مساء.


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