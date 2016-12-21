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شقيق أحمد ناجى: أخى لم يخرج حتى الآن وننتظر وصوله قسم بولاق أبو العلا

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شقيق أحمد ناجى: أخى لم يخرج حتى الآن وننتظر وصوله قسم بولاق أبو العلا شقيق أحمد ناجى: أخى لم يخرج حتى الآن وننتظر وصوله قسم بولاق أبو العلا

>كتب أحمد حربى

أكد محمد ناجى، شقيق الروائى أحمد ناجى، انه لازال وأفراد أسرته ينتظرون شقيقه أمام قسم شرطة بولاق أبو العلا، والذى من المقرر وصوله بعد قليل قادما من قسم ترحيلات الخليفة، الذى تسلمه بدوره من منطقة سجون طرة.

 

وأشار شقيق الروائى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إلى أن شقيقه لم يصل القسم حتى الآن، ومن المقرر فور وصوله إنهاء الإجراءات المتعلقة تمهيدا لإخلاء سبيله.

 

من جانبه أكد مصدر أمنى مسئول، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أنه فور استلام القسم للروائى أحمد ناجى فسيتم العمل على إنهاء الإجراءات المتعلقه المتمثلة فى عرضه على النيابة العامة للحصول على صحة الافراج والتى بموجبها يتم الافراج عنه.

 

كانت محكمة النقض، قضت الأحد، بقبول الطعن المقدم من دفاع الروائى أحمد ناجى، وأوقفت حكم حبسه عامين بتهمة خدش الحياء العام، وحددت المحكمة جلسة 1 يناير لنظر الطعن.

 

يذكر محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت فى 20 فبراير الماضى، بقبول استئناف النيابة العامة على براءة أحمد ناجى، الصحفى بجريدة أخبار الأدب، وطارق الطاهر رئيس تحرير الجريدة، الصادرة من محكمة أول درجة، من تهمة نشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وقررت المحكمة حبس أحمد ناجى سنتين، وتغريم طارق طاهر 10 آلاف جنيه.

 


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