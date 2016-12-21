أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة قضبان السكة الحديد بالحوامدية

Google+ Print
حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة قضبان السكة الحديد بالحوامدية حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بسرقة قضبان السكة الحديد بالحوامدية

قرر المستشار محمد سطوحى، وكيل أول  نيابة أحداث الجيزة، وسكرتارية أحمد عبد المجيد، حبس، عاطل "حدث"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة قضبان السكة الحديد بمنطقة الحوامدية، وسرعة ضبط وإحضار 2  آخرين.

 

كشفت تحقيقات النيابة، أن مراقبا ببرج محطة سكة الحوامدية، خلال مزاولة عمله داخل المحطة شاهد بعض الأفراد يستولون على  كمية من الحديد والقضبان ووضعها داخل جوال، فأسرع نحوهم  وحاول الإمساك بهم ولكنهم تمكنوا من الهرب بعيدا عن المحطة، وهم فى طريقهم للخارج سقط المتهم "فتحى . ج . ف " وتمكن العامل من ضبطه وبحوزته جوال بداخله كمية من الحديد وقاعدة خشبية خاصة بتثبيت خطوط السكة الحديد "الفلنكات".

 

وأضافت التحقيقات أنه بعد موجهة المتهم اعترف بالاشتراك مع 2 آخرين على تكوين تشكيل عصابى وقرروا سرقة قضبان  السكك الحديد، وبعرضها على لجنة فنية لفحصها أكدوا أنها سليمة وخاصة بالسكة الحديد ولا يوجد مثيل لها بالأسواق المحلية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365