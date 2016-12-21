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المؤبد لـ 3 متهمين من بينهم شقيقان بتهمة "القتل" بقنا

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المؤبد لـ 3 متهمين من بينهم شقيقان بتهمة "القتل" بقنا المؤبد لـ 3 متهمين من بينهم شقيقان بتهمة "القتل" بقنا

>قنا – هند المغربى

قضت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام، وهيثم حسن، وأمانة سر عبداللطيف عبدالحميد، وأشرف جعفر، وأسامة الأمير، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد  لشقيقين وآخر، بتهمة قتل شخص والشروع فى قتل شقيقه وسرقة مبلغ مالى، وإتلاف منزل، فى تجدد خلافات ثأرية بينهم بدشنا.

ترجع أحداث الواقعة  إلى 18 مايو 2014، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بدشنا بلاغًا يفيد مقتل هيثم محمد على، وإصابة شقيقه على، بطلقات نارية، وسرقة مبلغ مالى وإتلاف منزل المجنى عليه الثانى، بعد إطلاق وابل من الأعيرة النارية عليه، وأفادت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، محمود ع م ( 27 عامًا) عاطل، وشقيقه عبده ( 19 عامًا ) عاطل، وأبو الحسن م ، بعد أن أطلقوا النيران على المجنى عليهما، وسرقة مبلغ مالى وإتلاف المنزل، فى تجدد خصومة ثأرية. 

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم الأول والثانى، وأحالت القضية التى حملت رقم 421 لسنة 2015 جنايات دشنا، والمقيدة برقم 158 لسنة 2015 كلى قنا، إلى النيابة العامة، التى أحالتها بدورها إلى محكمة جنايات نجع حمادى، وقضت المحكمة فى جلستها اليوم الأربعاء،  بمعاقبة المتهمين بالسجن المؤبد 25 عاما. 


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