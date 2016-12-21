نيابة أسيوط تحبس سائقا لحيازته 125 طربة حشيش حاول ترويجها بمحافظات الصعيد

سوهاج - محمود مقبول

قررت النيابة بأسيوط حبس على . م .ج .ح مواليد 1974 سائق ويقيم بندر طهطا سوهاج 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك في واقعة قيامه جلب أكبر شحنة من المواد المخدرة لصالح أحد التجار بقرية القطنه دائرة مركز طما بلغت 125 طربة حشيش وزنت حوالى 35 كيلو جرام " ماركة صابونه" وقررت النيابة العامة أيضا ضبط التاجر صاحب الشحنة.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأسيوط بإشراف اللواء أحمد عمر مساعد الوزير للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وبرئاسة اللواء سعيد رمضان مساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات، والعميد منتصر العادلى رئيس منطقة أسيوط، قد تمكنت من ضبط أكبر شحنة للمواد المخدرة ببندر طهطا سوهاج، قبل ترويجها بمحافظات الصعيد، والبالغة 125 طربة حشيش، وزنت حوالى 35 كيلو جرام " ماركة الصابونة".

ترجع الواقعة معلومات قد وردت للمقدم أحمد حفنى المشنب مفتش الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بسوهاج تفيد قيام عبد النعيم . أ . س وشهرته " أبودراع" مواليد 1973 ويقيم بناحية قرية القطنه دائرة مركز طما شمال سوهاج ،على . م .ج .ح مواليد 1974 سائق ويقيم بندر طهطا سوهاج بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة " مخدر الحشيش"من محافظات الوجه البحرى، تمهيدا لتوزيعها على محافظات الوجه القبلى بقصد التربح.

عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة على الطرق الزراعية والصحراوية والطرق الفرعية قادها المقدم أحمد حفنى المشنب مفتش مكافحة المخدرات بسوهاج والذى تمكن بمساعدة المقدم إبراهيم أمان والرائدان محمد عثمان ومحمد صلاح ضابط إدراة مكافحة المخدرات بأسيوط من ضبط المتهم الثانى أثناء قيادته للسيارة رقم 17616 نقل سوهاج والتى عثر بداخلها على 125 طربة من مخدر الحشيش "ماركة صابونه" وزنت حوالى 35 كيلو جرام تقريبا مخبأه داخل أحد المخازن السرية بالسيارة وتم ضبط مبلغ مالى 160 جنيها وهاتف محمول .

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأنه في طريقه لنقلها للمتهم الثانى بقرية القطنة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج جار تحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .