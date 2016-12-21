ضبط عاطلين بحوزتهم 4 كيلو بانجو قبل ترويجهم على المتعاطين بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحي

تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية ، من ضبط عاطلين وبحوزتهم 4 كيلو بانجو وذلك قبل ترويجهم علي المتعاطين، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات

تلقى اللواء خالد ابو الفتوح مدير امن المنوفية، اخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن الرائد محمد عبد الصمد رئيس مباحث مركز شبين الكوم،والنقيب مصطفى داود معاون المباحث من ضبط كل من

> شريف جويشي حامد 24 عاما عاطل، مقيم شنوان وبحوزته 150 لفافة بانجو تزن 3كيلو ونصف و بندقية خرطوش 12وطلقات من ذات العيار ومبلغ مالي وهاتف محمول، ومحمد ممدوح شبل 22عاما عاطل ومقيم شنوان وبحوزته 30لفافة بانجو تزن كيلو جرام، وفرد خرطوش وطلقة ومبلغ مالي وهاتف محمول تم تحرير محاضر بالواقعتين ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات