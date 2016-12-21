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بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "معًا ضد الإرهاب" بمطروح

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بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "معًا ضد الإرهاب" بمطروح بالصور.. جامعة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "معًا ضد الإرهاب" بمطروح

>كتب ـ هشام عبد الجليل

عقدت جامعة إسكندرية ندوة بعنوان "معًا ضد الإرهاب" بمحافظة مرسى مطروح اليوم الأربعاء، بحضور النائبين سليمان فضل العميرى، ومهدى العمدة والدكتور محمد إسماعيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية رئيس فرع جامعة مطروح وممثلين من القوات المسلحة والشرطة والأزهر والأوقاف والكنيسة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة .

 

وقال سليمان فضل العميرى، عضو مجلس النواب بمحافظة مرسى مطروح، فى بيان صحفى له اليوم، الأربعاء، إن الندوة ناقشت مفهوم الإرهاب حسب اتفاقية جنيف 1973 الخاصة بمنع وقمع الإرهاب، والأسباب التى تؤدى إليه وصناعته، وفقًا للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1972 والتى شكلت لجنة لدراسة أسباب الإرهاب وخلصت هذه اللجنة إلى أن الأسباب تتمثل فى الاستغلال الأجنبى للموارد الطبيعية والوطنية والظلم والاستغلال السياسى والفقر والجوع وتدهور البيئة الاقتصادية.

 

وأضاف العميرى، يجب طرح سبل مواجهة ومعالجة الإرهاب وآلية التصدى له من خلال نشر المحبة بين فئات المجتمع ليظهر مدى الوحدة والتماسك والقيم الإنسانية المشتركة بين المسلمين والمسيحيين فى ، والمودة والتعاون فيما بينهم على مدار التاريخ، فضلًا عن الرد على الشبهات والفتاوى والفهم المنحرف الذى يستند إليه المتطرفين فى الاعتداء على غير المسلمين، وعرض القيم الإسلامية السمحة التى تدعو إلى التعايش والمحبة والسلام بين أبناء الوطن الواحد.

 

وأوضح أن الحضور اتفق فى ختام الندوة على نبذ العنف بكل أشكاله وهو ما أوصت به كل الأديان السماوية مشددا على مصر جميعًا الوقوف يدًا واحدة خلف قيادته السياسية "معًا ضد الإرهاب".

 

وفى نهاية الندوة قدم رئيس فرع جامعة مطروح الشكر لمحافظ مطروح على رعايته للندوة والشكر لكل من شارك، كما قدم درع الجامعة للسكرتير العام المساعد ونواب مطروح فى البرلمان والمشاركين فى الندوة.

 

 

 


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