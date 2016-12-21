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«أنا مصر» حملة لتنشيط السياحة في مصر

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«أنا مصر» حملة لتنشيط السياحة في مصر «أنا مصر» حملة لتنشيط السياحة في مصر

تحت عنوان “أنا_ أو IamEgypt” تم إطلاق حملة تهدف الي دعم و تنشيط السياحة بمصر و التوعية بكيفية التعامل مع السائحين و دعوتهم لزيارة مصر و توضيح صورة مصر الحقيقية و أن مصربلد امنة.
> وصرح ريمون نجيب المتحدث الرسمي باسم الحملة أنه يشارك في هذة الحملة عدد كبير من المرشدين السياحين وعدد كبير من المشاهير علي صفحات التواصل الإجتماعي لديهم.
> و تم ضخ عدد كبير من الفيديوهات المختلفة لبعض السائحين الأجانب التي قاموا أنفسهم بتصويرها للتعبير عن سعادتهم لوجودهم في مختلف الأماكن السياحية بمصر و تم ضخ ايضا عدد كبير من الصور للسياح و للمصرين من داخل المزارات السياحبية للتسويق لهذة الحملة التي وصلت في خلال اسبوع واحد الي نصف مليون متابع للصفحة.

و يعتبر كل من يشارك في هذة الحملة أن الفيديوهات و الصور هي رسالة سلام تساعد علي توصيل الصورة الصحيحة للأجنبي او السائح الذي يريد ان يزور مصر من خلال بعض أصدقائه من السائحين أنفسهم او ايضا ممن لهم تأثير قوي في المجتمع المصري من المشاهير و المسؤلين بأن مصر هي بلد الأمن و الأمان.
> و تدعوا الحملة أيضا الي التوقف عن نشر كل الصور السلبية في المجتمع المصري علي صفحات التواصل الإجتماعي و إستبدالها بالصور و الفيديوهات الإيجابية لتوصيلها للسائحين في الخارج، وتم إعلان أهداف الحملة أمس في مؤتمر صحفي أعلن فيه إطلاق الحملة وحضره وليد البطوطي ممثل الإتحاد الدولي للمرشدين السياحين بالشرق الأوسط و أستاذ محمد غريب رئيس الإتحاد العربي للمرشدين السياحين وجمع من المرشدين الذين يتعاملون مع السائحين بمختلف جنسياتهم.

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