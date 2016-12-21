ضبط عامل بحوزته 2000 قرص مخدر و52 زجاجة خمور بقنا

قنا – وائل محمد

ألقت الأجهزة الأمنية بقنا، القبض على عامل أجرى لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة، خلال حملة أمنية شنتها قوات الأمن لضبط حائزى المواد المخدرة بدائرة مركز أبوتشت.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقى أخطاراً يفيد عبد الرحمن.ع 23 سنة مقيم بقرية الكرنك بمركز أبوتشت، وعثر بحوزته 2000 قرص تامول أبتريل أومتريل، و52 زجاجة خمور، خلال حملة أمنية لضبط مروجى المواد المخدرة.

وبمناقشته أمام العميد محمد هندى مدير المباحث الجنائية، اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر وباشرت النيابة التحقيقات.