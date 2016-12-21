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القبض على عامل بحوزته 293 قرصًا مخدرًا بالمنيا

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القبض على عامل بحوزته 293 قرصًا مخدرًا بالمنيا القبض على عامل بحوزته 293 قرصًا مخدرًا بالمنيا

>المنيا- حسن عبد الغفار

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على عاطل لاتهامه بترويج الأقراص المخدرة والحشيش بقرى مركز بنى مزار بشمال المحافظة.

 

تلقى اللواء فيصل دويدار، مدير أمن المنيا، إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، بتمكن أحد الضباط الجدد بمركز شرطة بنى مزار من ضبط "ميلاد.ن"، 25 سنة، عامل زراعى، ومقيم بدائرة المركز، لقيامه بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته 293 قرصا مخدرا، 5 قطع من جوهر الحشيش، ومبلغ مالى من حصيلة الاتجار، وهاتف محمول لتسهيل الاتصال بالعملاء، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويج المواد المخدرة على عملائه.

 

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، لحين العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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