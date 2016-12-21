إخلاء سبيل مدير مصنع هاينز بضمان محل إقامته

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح أول أكتوبر، إخلاء سبيل "مدحت.م" 46 سنة، مدير شركة هاينز، والمسئول عن تصنيع صلصة الطماطم بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات فى قضية "الطماطم الفاسدة"، بعد اتهامه بحيازة منتجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال أحمد مهران مقدم البلاغ الذى يتهم الشركة بالفساد، والذى أكد خلال التحقيقات، أن مجموعة من حركة شباب ضد الفساد قد تمكنوا من التقاط مجموعة من الصور داخل شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز"، تصور حجم الفساد والتلاعب بصحة المواطنين، وعدم مراعاة شروط الجودة والسلامة، مشيرًا إلى أن الطماطم المستخدمة فى الصناعة، مصابة بأمراض خطيرة من بينها السوس والعفن، وعليها ترسبات طينية، ورائحتها فاسدة، وهو ما يعنى أن مسئولى الشركة غير مبالين بصحة المواطنين.

واتهم "مهران" خلال التحقيقات مدير عام مصنع "هاينز" ومديرى الإنتاج والجودة بالتلاعب بصحة المواطنين من أجل التربح السريع، وقدم أسطوانة مدمجة تحتوى على مجموعة من الصور والفيديوهات التى تثبت حجم الفساد الموجود داخل شركة "هاينز" للصناعات الغذائية، والتى تكشف عن استخدامهم الطماطم الفاسدة فى الإنتاج، وعدم مراعاة شروط الجودة والسلامة، مطالبًا بغلق المصنع.