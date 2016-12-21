أخبار عاجلة

8 الصبح - الفقرة الإسبوعية مع مذيع الراديو معتز عاطف وما هي إستعدادات السيارة للسفر ؟؟ -
مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل مدير مصنع هاينز بضمان محل إقامته

Google+ Print
إخلاء سبيل مدير مصنع هاينز بضمان محل إقامته إخلاء سبيل مدير مصنع هاينز بضمان محل إقامته

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح أول أكتوبر، إخلاء سبيل "مدحت.م" 46 سنة، مدير شركة هاينز، والمسئول عن تصنيع صلصة الطماطم بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات فى قضية "الطماطم الفاسدة"، بعد اتهامه بحيازة منتجات فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

 

وكانت النيابة قد استمعت لأقوال أحمد مهران مقدم البلاغ الذى يتهم الشركة بالفساد، والذى أكد خلال التحقيقات، أن مجموعة من حركة شباب ضد الفساد قد تمكنوا من التقاط مجموعة من الصور داخل شركة القاهرة للصناعات الغذائية المعروفة بـ"هاينز"، تصور حجم الفساد والتلاعب بصحة المواطنين، وعدم مراعاة شروط الجودة والسلامة، مشيرًا إلى أن الطماطم المستخدمة فى الصناعة، مصابة بأمراض خطيرة من بينها السوس والعفن، وعليها ترسبات طينية، ورائحتها فاسدة، وهو ما يعنى أن مسئولى الشركة غير مبالين بصحة المواطنين.

 

واتهم "مهران" خلال التحقيقات مدير عام مصنع "هاينز" ومديرى الإنتاج والجودة بالتلاعب بصحة المواطنين من أجل التربح السريع، وقدم أسطوانة مدمجة تحتوى على مجموعة من الصور والفيديوهات التى تثبت حجم الفساد الموجود داخل شركة "هاينز" للصناعات الغذائية، والتى تكشف عن استخدامهم الطماطم الفاسدة فى الإنتاج، وعدم مراعاة شروط الجودة والسلامة، مطالبًا بغلق المصنع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365