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القبض على عصابة وراء سرقة المواد البترولية من خط أنانبيب بالمعادى

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القبض على عصابة وراء سرقة المواد البترولية من خط أنانبيب بالمعادى القبض على عصابة وراء سرقة المواد البترولية من خط أنانبيب بالمعادى

>كتب إبراهيم أحمد – أحمد حربى

ألقت مباحث قسم شرطة المعادى، القبض على صاحب مشتل وبرفقته اثنين آخرين، أثناء سرقتهم مواد بترولية من خط أنابيب بترول أمام محطة وقود توتال .

 

تبلغ لقسم شرطة المعادى من علاء الدين .م.م. 63 سنة بالمعاش بأنه أثناء مروره على خط أنابيب بترول الشركة أمام محطة وقود توتال بجوار جراج العبور للنقل العام ـ الكائنة بدائرة القسم، تلاحظ له تركيب مجهولين محبس بالماسورة الرئيسية بخط أنابيب البترول مثبت بها خرطوم مدفون بباطن الأرض داخل أحد المشاتل بقصد سرقة المواد البترولية.

 

بالانتقال والفحص تبين صحة الواقعة وتم إعداد الأكمنة، وتمكن ضباط مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبط كل من "سيد.أ.ع.خ"، 49 سنة، صاحب مشتل، فتح.م.م. 61 سنة عاطل، وعمر.ع.م. 32 سنة جناينى ومقيم دائرة قسم شرطة القديمة، وذلك أثناء تواجدهم بالمشتل ملك الأول .

 

 وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد سرقة المواد البترولية والتصرف فيها بالبيع، تحرر المحضر اللازم وأحالهم اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.


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