زعيم كوريا الشمالية يشهد مسابقة لإطلاق صواريخ وتدريبات لسلاح الطيران

شهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون، مسابقة لإطلاق النار من قاذفات الصواريخ المتعددة للجيش الكوري الشمالي وتدريبات طيران ليلي لطياري المقاتلات.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية اليوم “الأربعاء”،إن الزعيم كيم شاهد مسابقة المدفعية بنظام بطاريات الإطلاق المتعدد للصواريخ للجيش الشعبي الكوري، وطلب من كل رجال المدفعية التدريب تحت ظروف تحاكي حربا فعلية.

وأضافت الوكالة أن كيم دعا الفريق للاستعداد لضرب أهداف في أي وقت، قائلا إن الضباط العسكريين والمدفعية يجب عليهم تكثيف اليوم التدريبي ليلا ونهارا.

وجاءت تصريحات كيم في الوقت الذي بدأ فيه الجيش الكوري الجنوبي برنامج التدريب الشتوي الطويل الذي يستمر لعدة أشهر ويمتد عادة حتى شهر أبريل.

وفي شهر ديسمبر الماضي، ركزت كوريا الشمالية على تدريبات مدفعية تحاكي ضرب أهداف عسكرية في كوريا الجنوبية ومكتب الرئاسة في سول.

كما كثفت كوريا الشمالية التدريبات العسكرية في هذا الشهر ردا على فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مزيدا من العقوبات القاسية عليها بسبب تجربتها النووية الأخيرة في شهر سبتمبر الماضي.

أ ش أ