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مقتل 31 شخصًا في انفجارات بسوق للألعاب النارية في المكسيك

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مقتل 31 شخصًا في انفجارات بسوق للألعاب النارية في المكسيك مقتل 31 شخصًا في انفجارات بسوق للألعاب النارية في المكسيك

أرشيفية

لقي 31 شخصا مصرعهم وأصيب عشرات في سلسلة انفجارات هائلة دمرت سوقا للألعاب النارية خارج العاصمة المكسيكية يوم الثلاثاء.

وبحسب رويترز أظهرت لقطات تلفزيونية سلسلة من الألعاب النارية تنفجر في الجو مساء يوم الثلاثاء بينما ترتفع سحابة ضخمة من الدخان فوق السوق.

وهذه هي المرة الثالثة في نحو عشر سنوات التي تقع فيها انفجارات في سوق سان بابليتو للألعاب النارية في تولتيبيك على بعد نحو 32 كيلومترا إلى الشمال من مكسيكو سيتي. ووقعت الانفجارات في فترة الاستعدادات لعيد الميلاد حيث يقبل المكسيكيون على شراء الألعاب النارية.

وقال شاهد يدعى سيزار كارمونا “كان الناس يصرخون في كل مكان ويجرون دون وعي في كل اتجاه.”

وأظهرت لقطات من الجو متاجر متفحمة ومباني مدمرة.

وتعهد إيروفيل أفيلا حاكم ولاية مكسيكو التي تقع فيها تولتيبيك بتحديد المسؤولين عن الانفجارات ومعاقبتهم وبتقديم المساعدة للذين فقدوا مصادر دخلهم.

كان انفجار قد وقع بالسوق الشعبي في سبتمبر 2005 قبيل احتفالات عيد الاستقلال وأسفر عن إصابة كثيرين.

 

 

 

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