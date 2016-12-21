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بالصور.. "اليوم السابع"يرصد تعامد الشمس على"قدس الأقداس" بالكرنك

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بالصور.. "اليوم السابع"يرصد تعامد الشمس على"قدس الأقداس" بالكرنك بالصور.. "اليوم السابع"يرصد تعامد الشمس على"قدس الأقداس" بالكرنك

>الأقصر – أحمد مرعى

رصد "اليوم السابع"، صباح اليوم الأربعاء، ظاهرة تعامد الشمس بمعبد الكرنك على مقصورة قدس الأقداس، لتعلن انطلاق فصل الشتاء بمصر، وذلك وسط حضور آلاف السائحين والمصريين ومسئولى المحافظة وقيادات مديرية الأمن.

شهد فعاليات التعامد كل من محمد سيد بدر محافظ الأقصر، والدكتور مصطفي وزيري مدير عام آثار الأقصر، وحفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحسن الجيلانى مدير الإعلام بالمحافظة، ومحمد بدر أحد قيادات العلاقات العامة بالمحافظة، وعدد من السائحين المصريين والأجانب وشباب الطلائع والكشافة بمديرية الشباب والرياضة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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