أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب حشيش وهيروين بالشيكولاتة

Google+ Print
بالصور.. مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب حشيش وهيروين بالشيكولاتة بالصور.. مطار برج العرب يحبط محاولة تهريب حشيش وهيروين بالشيكولاتة

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016 09:19 ص

>

 

أحبطت مصلحة أمن الموانىء بوزارة الداخلية، محاولة راكب تهريب كمية من المواد المخدرة عبر مطار برج العرب.

 

ارتابت الخدمات الأمنية فى الراكب " جابر.م" عامل،  متجه للشارقة على الرحلة رقم 600، وبتفتيشه عثر داخل حقائبه على كميات من الفول السودانى والشيكولاتة وحلاوة مشبك بداخلهم 650 قرص ترامادول و8 قطع حشيش و200 جرام هيروين، حاول الراكب تهريبهم.

 

 

أحاله اللواء حسام نصر مساعد وزير الداخلية لمصلحة أمن الموانىء للنيابة، بناءً على توجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية بتكثيف الرقابة على المنافذ واحكام السيطرة على الموانىء.

 

 

 


>

لا يوجد المزيد من التعليقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365