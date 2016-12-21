الجيش السورى يجدد النداء قبل اقتحام المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بحلب

دمشق (أ ش أ)

جدد الجيش السورى نداءه عبر مكبرات الصوت بأنه ينتوى اقتحام المناطق التى ما زالت تحت سيطرة المعارضين فى حلب الشرقية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الأربعاء أن الجيش السورى يستعد للسيطرة الكاملة على حلب بعد عمليات الإجلاء التى استمرت على مدى الأيام الماضية فى شرق المدينة المحاصرة.

وستمثل السيطرة الكاملة على حلب انتصارا كبيرا للرئيس السورى بشار الأسد على المعارضة المسلحة التى تحدته فى أكبر المدن السورية من حيث عدد السكان على مدار أربعة أعوام.

بدوره، قال مسئول فى إحدى الفصائل المعارضة إن المسلحين لن يغادروا ما لم يغادر كل المدنيين الذين يريدون ذلك.

ويقول الصليب الأحمر إنه تم إجلاء 25 ألفا من سكان الجيب الشرقى منذ توقف هجوم الجيش السورى بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضى.