كي مون ملمحا عن رغبته في رئاسة كوريا: أبذل كل ما في وسعي من أجل تطوير الوطن

قال الأمين عام الأمم المتحدة بان كي -مون إن تجربته في العمل كأمين عام للأمم المتحدة لمدة 10 سنوات، إن كانت ستفيد في تطوير كوريا الجنوبية فإنه مستعد لبذل كل ما في وسعه والتضحية بنفسه لتحقيق ذلك .

وقال ” لا يمكنني ممارسة السياسة منفردا ” مما يشير الى امكانية تضامنه مع سياسيين آخرين، مضيفا بالقول ” إن القادة السياسيين ينبغي لهم عدم التفكير في المصالح الشخصية ” .

وبحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية انتقد كي مون بشدة الوضع السياسي في كوريا على وجه الخصوص، الخلافات الداخلية بين المواليين وغير المواليين للرئيسة بارك كون-هيه في حزب سينوري الحاكم، قائلا ” ما أهمية الانتماء الحزبي وللفصائل داخل الحزب، إذا لم يكن ذلك لخدمة الشعب والدولة “.

وقال ” إنني أفكر بعمق فيما يمكن أن أساهم به من أجل الوطن في المستقبل ” بدون توضيح موقفه من قضية ترشحه للرئاسة ، غير أن انتقاداته الشديدة غير المسبوقة للوضع السياسي في بلاده، اعتبرها المراقبون بمثابة إعلان عن خوضه للانتخابات الرئاسية القادمة في الواقع.