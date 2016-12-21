التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى

كتب أحمد توفيق

يحل فريق الزمالك ضيفا على نظيره الإنتاج الحربى فى السابعة مساء اليوم مباراة باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الأول لمسابقة الدورى الممتاز .

ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربى تغييرا وحيدا بعودة أيمن حفنى للتشكيلة الأساسية على حساب شيكابالا أو ستانلى اللذين شاركا فى التشكيل الأساسى للأبيض فى مباراته الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى .

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى و محمد ناصف و على جبر ومحمود حمدى و أسامة إبراهيم و معروف يوسف و طارق حامد و إبراهيم صلاح و أيمن حفنى وشيكابالا و باسم مرسى .