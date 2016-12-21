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الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أخشاب بمدينة منيا القمح

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الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أخشاب بمدينة منيا القمح الحماية المدنية تسيطر على حريق مخزن أخشاب بمدينة منيا القمح

>الشرقية- فتحية الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، من السيطرة على حريق هائل بمخزن أخشاب بالقرب من السنترال العمومى بمدينة منيا القمح، وتولت النيابة العامة التحقيقات برئاسة المستشار إسلام حشيش وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا  بنشوب حريق بمخزن أخشاب بجوار السنترال العمومى بمدينة منيا القمح، وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز منيا القمح ودفعت الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية بعدد 4 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق، وتبين التهام النيران لكمية كبيرة من الأخشاب، وجارى انتداب قسم الأدلة الجنائية بمديرية أمن الشرقية، لمعاينة الحريق لبيان سبب حدوثه، وجارى تحرير محضر بالواقعة.


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