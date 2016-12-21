بالصور.. ضبط دجال يمارس أعمال السحر بمدينة أبو كبير بالشرقية

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم بممارسة أعمال الدجل والشعوذة بدائرة مركز أبو كبير.

وفور التأكد من صحة المعلومات وأخذ إذن النيابة العامة، تمكنت قوة مكبرة من مباحث المديرية، برئاسة الرائد حسام الشحات، وكيل مباحث الآداب، بإشراف العقيد عاطف زكى رئيس مباحث آداب الشرقية، وبالتنسيق مع ضباط مباحث أبو كبير، من ضبط المتهم ويدعى "صابر.م.م"35 عامًا، عاطل، ومقيم بقرية البنوية التابعة لدائرة المركز.

وبتفتيش المنزل عُثر على عدد كبير من الأحجبة والأعمال السحرية "السفلية"، والتى تبين أن من شأنها ربط الرجال عن زوجاتهم، وكذا عدد كبير من كتب تحوى طلاسم يتم استخدامها فى أعمال الدجل والشعوذة، بالإضافة إلى أوراق مدون عليها بعض الطلاسم، وسوائل بألوان مختلفة، وأجزاء من جلد ثعبان.

كما تم ضبط المتهم وبحوزته جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت، حيث تبين أنه أنشأ صفحة خاصة به على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" باسم "الشيخ الجعفرى الرفاعى"؛ لسهولة التواصل مع الأشخاص المرضى ممن أوهمهم بقدراته الخارقة للسحر وفك الربط وجلب الحبيب.

وبمواجهة المتهم اعترف بقيامه بالنصب على المواطنين، منوهًا بأن عمله يبدأ بحفلات الطبل والمزمار والبخور؛ حيث يتم إنارة الشموع من بداية الليل وحتى مطلع الفجر، كما اعترف المتهم بقيامه بالأعمال السفلية "النجسة"، فضلًا عن عمليات الربط، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣١٧٤٨ جنح مركز أبو كبير لسنة 2016.