الجيش التركى: قوات سورية تدعمها أنقرة تسيطر على الطريق بين الباب وحلب

(رويترز)

قال الجيش التركى اليوم الأربعاء، إن قوات من المعارضة السورية تدعمها تركيا وتحاصر بلدة الباب الخاضعة لتنظيم داعش، سيطرت بالكامل على الطريق السريع الذى يربط البلدة مع حلب بدعم من نيران برية وجوية كثيفة.

وفى إفادة يومية بشأن عملية "درع الفرات" التى بدأت قبل نحو أربعة أشهر بهدف طرد التنظيم من منطقة الحدود قال الجيش إن طائرات حربية تركية دمرت 48 هدفا للتنظيم وقتلت 15 متشددا.

وأضاف أن أربعة جنود أتراك أصيبوا بجروح طفيفة عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق فى العربة التى كانوا يتنقلون بها.