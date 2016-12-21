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اليوم..الرئيس السيسى يستقبل وزيري خارجية العراق ومالطا

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اليوم..الرئيس السيسى يستقبل وزيري خارجية العراق ومالطا اليوم..الرئيس السيسى يستقبل وزيري خارجية العراق ومالطا

>كتب محمد الجالى

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة،اليوم الأربعاء ، وزير خارجية العراق إبراهيم الجعفرى.

ومن المتوقع ان يبحث الرئيس مع الجعفرى،  مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.

كما يستقبل الرئيس السيسى، وزير خارجية مالطا جورج فيلا، الذى يزور القاهرة حاليًا فى إطار مشاركته فى الاجتماع الوزارى العربى الأوروبى الرابع.

ومن المنتظر أن يتم بحث العلاقات الثنائية التى تربط بين البلدين وسبل تعزيزها فى شتى المجالات، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، ومكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية.

 


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