أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

صحة الإسماعيلية: آخر موعد للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية غدا

Google+ Print
صحة الإسماعيلية: آخر موعد للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية غدا صحة الإسماعيلية: آخر موعد للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية غدا

>الإسماعيلية – جمال حراجى

قالت الدكتورة سامية عليان مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالإسماعيلية فى تصريحات صحفية، إن آخر موعد للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع اليونيسيف الخميس القادم لطلاب المرحلة الابتدائية.

وأشارت مديرة الأمراض المتوطنة إلى أن الجرعة التى سوف يمنحها للطالب عبارة عن قرص سهل المضغ وهناك فرق طبية متنقلة بجميع المدارس على مستوى المحافظة.

وطالبت الدكتورة سامية عليان جميع الآباء والأمهات فى حالة عدم حصول الطالب على هذه الجرعة بالمدرسة سرعة التوجه لأقرب مركز أو وحدة صحية لأخذ الجرعة، وذلك للأهمية والقضاء على هذه الطفيليات وحماية أولادنا.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365