صحة الإسماعيلية: آخر موعد للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية غدا

الإسماعيلية – جمال حراجى

قالت الدكتورة سامية عليان مدير إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالإسماعيلية فى تصريحات صحفية، إن آخر موعد للحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية والتى أطلقتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع اليونيسيف الخميس القادم لطلاب المرحلة الابتدائية.

وأشارت مديرة الأمراض المتوطنة إلى أن الجرعة التى سوف يمنحها للطالب عبارة عن قرص سهل المضغ وهناك فرق طبية متنقلة بجميع المدارس على مستوى المحافظة.

وطالبت الدكتورة سامية عليان جميع الآباء والأمهات فى حالة عدم حصول الطالب على هذه الجرعة بالمدرسة سرعة التوجه لأقرب مركز أو وحدة صحية لأخذ الجرعة، وذلك للأهمية والقضاء على هذه الطفيليات وحماية أولادنا.