أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بعد غلاء الأرز.. استبدليه بالمكرونة لحاجة الجسم من النشويات كمصدر للطاقة

Google+ Print
بعد غلاء الأرز.. استبدليه بالمكرونة لحاجة الجسم من النشويات كمصدر للطاقة بعد غلاء الأرز.. استبدليه بالمكرونة لحاجة الجسم من النشويات كمصدر للطاقة

>كتبت سماح لبيب

شهدت السوق المصرية نقصا فى المعروض من الأرز للمواطنين خاصة من محدودى الدخل، مما أدى لعزوف بعض الطبقات عن تناوله فى الأطباق اليومية للأسرة.. وفى هذا الصدد يؤكد أساتذة التغذية أن الأرز والمكرونة، كلاهما يحتويان على نشويات تمد الجسم بالطاقة، ولكنهم أكدوا على عدم الإفراط فى التناول لتجنب السمنة. ورغم الفائدة التى تعود على وجبة الأرز للأطفال والكبار من مختلف الفئات العمرية، إلا أن هناك فوائد من استخدام المكرونة نتعرف عليها خلال السطور التالية.

 

قالت الدكتورة سحر خيرى، أستاذة التغذية وطب الأطفال، إن جسم الإنسان يحتاج إلى أى نوع من النشويات المتوافرة فى 3 وجبات وهى الأرز أو المكرونة أو الخبز ، ومن الممكن استخدام نوع واحد فقط من الثلاثة، والذى يعد عنصر من عناصر الطاقة لجسم الإنسان .

 

وأضافت الدكتورة سحر خيرى لـ"اليوم السابع"، أنه لا تأثير من منع استخدام الأرز واستبداله بالمكرونة، ولكن مع استخدام الكميات التى يحتاجها الجسم فقط، وعدم الإفراط فى تناولها، حتى لا تتسبب فى ارتفاع كميات النشويات التى تؤدى بدورها إلى زيادة السكر فى الدم، وزيادة الوزن .

 

وأضافت الدكتورة سحر خيرى أن استخدام النشويات مهم لمختلف المراحل العمرية، بأى نوع من الثلاثة المشار إليها، حيث تعد مصدر من مصادر الطاقة لجسم الإنسان على مدار اليوم.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365