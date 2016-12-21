بعد غلاء الأرز.. استبدليه بالمكرونة لحاجة الجسم من النشويات كمصدر للطاقة

كتبت سماح لبيب

شهدت السوق المصرية نقصا فى المعروض من الأرز للمواطنين خاصة من محدودى الدخل، مما أدى لعزوف بعض الطبقات عن تناوله فى الأطباق اليومية للأسرة.. وفى هذا الصدد يؤكد أساتذة التغذية أن الأرز والمكرونة، كلاهما يحتويان على نشويات تمد الجسم بالطاقة، ولكنهم أكدوا على عدم الإفراط فى التناول لتجنب السمنة. ورغم الفائدة التى تعود على وجبة الأرز للأطفال والكبار من مختلف الفئات العمرية، إلا أن هناك فوائد من استخدام المكرونة نتعرف عليها خلال السطور التالية.

قالت الدكتورة سحر خيرى، أستاذة التغذية وطب الأطفال، إن جسم الإنسان يحتاج إلى أى نوع من النشويات المتوافرة فى 3 وجبات وهى الأرز أو المكرونة أو الخبز ، ومن الممكن استخدام نوع واحد فقط من الثلاثة، والذى يعد عنصر من عناصر الطاقة لجسم الإنسان .

وأضافت الدكتورة سحر خيرى لـ"اليوم السابع"، أنه لا تأثير من منع استخدام الأرز واستبداله بالمكرونة، ولكن مع استخدام الكميات التى يحتاجها الجسم فقط، وعدم الإفراط فى تناولها، حتى لا تتسبب فى ارتفاع كميات النشويات التى تؤدى بدورها إلى زيادة السكر فى الدم، وزيادة الوزن .

وأضافت الدكتورة سحر خيرى أن استخدام النشويات مهم لمختلف المراحل العمرية، بأى نوع من الثلاثة المشار إليها، حيث تعد مصدر من مصادر الطاقة لجسم الإنسان على مدار اليوم.