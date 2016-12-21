أخبار عاجلة

مقتل 49 داعشيا في ضربات جوية شرق أفغانستان -
«الخمور» وظهور نادر لـ«نورا».. 5 لقطات مثيرة بعيد ميلاد مي نور الشريف -
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مساعد مدير أمن الغربية ينتقل لموقع انهيار منزل المحلة.. وتواصل جهود الإنقاذ

Google+ Print
مساعد مدير أمن الغربية ينتقل لموقع انهيار منزل المحلة.. وتواصل جهود الإنقاذ مساعد مدير أمن الغربية ينتقل لموقع انهيار منزل المحلة.. وتواصل جهود الإنقاذ

>الغربية - عادل ضرة

انتقل اللواء زكريا عباس مساعد مدير أمن الغربية وحكمدار أمن المحلة وسمنود، والعميد أشرف عمارة مأمور قسم ثان المحلة، إلى موقع انهيار المنزل المكون من 4 طوابق بمنطقة التقوى فى المحلة الكبرى.

 

وفصلت قوات الدفاع المدنى الغاز عن المنزل المنهار والمنازل المجاورة له، خاصة بعد تبين وجود تصدعات فى المنازل المجاورة للمنزل المنهار.

 

وانتقلت 10 سيارات إسعاف لمنطقة الحادث، وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وقوات الشرطة لموقع الانهيار، حيث تبين أن بجوار المنزل عمارة مكونة من 12 طابق حديثة الإنشاء، مما أدى إلى تصدع المنزل وانهياره.

 

وتواصل قوات الإنقاذ عملها للبحث عن وفيات أو مصابين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365