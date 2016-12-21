مساعد مدير أمن الغربية ينتقل لموقع انهيار منزل المحلة.. وتواصل جهود الإنقاذ

الغربية - عادل ضرة

انتقل اللواء زكريا عباس مساعد مدير أمن الغربية وحكمدار أمن المحلة وسمنود، والعميد أشرف عمارة مأمور قسم ثان المحلة، إلى موقع انهيار المنزل المكون من 4 طوابق بمنطقة التقوى فى المحلة الكبرى.

وفصلت قوات الدفاع المدنى الغاز عن المنزل المنهار والمنازل المجاورة له، خاصة بعد تبين وجود تصدعات فى المنازل المجاورة للمنزل المنهار.

وانتقلت 10 سيارات إسعاف لمنطقة الحادث، وقوات الحماية المدنية والإنقاذ وقوات الشرطة لموقع الانهيار، حيث تبين أن بجوار المنزل عمارة مكونة من 12 طابق حديثة الإنشاء، مما أدى إلى تصدع المنزل وانهياره.

وتواصل قوات الإنقاذ عملها للبحث عن وفيات أو مصابين.