5 معلومات عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربى اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2016

كتب أحمد توفيق

يلتقى فى السابعة مساء اليوم فريقا الزمالك والإنتاج الحربى باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الأول لمسابقة الدورى الممتاز .

ويرصد "اليوم السابع" 5 معلومات عن مباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى السطور التالية :

ترتيب الزمالك والإنتاج الحربى بجدول الدورى

قبل انطلاق مباراة الزمالك والإنتاج الحربى يحتل الأبيض المركز الرابع بالترتيب العام للدورى برصيد 28 نقطة جمعها بعد خوض 12 مباراة، بينما يحتل الإنتاج المركز الـ 12 بجدول الدورى برصيد 17 نقطة جمعها بعد خوض 15 مباراة .

الزمالك يتفوق فى عدد الانتصارات

يتفوق الزمالك فى عدد المواجهات المباشرة أمام الإنتاج الحربى، حيث التقى الفريقان فى 9 مباريات سابقة ونجح الأبيض فى الفوز بـ 7 مباريات، بينما فاز الإنتاج فى لقاء وحيد وتعادل الفريقان فى مباراة وحيدة.

الزمالك الأكثر تهديفا

يتفوق الزمالك فى عدد الأهداف المسجلة خلال مباريات الفريق السابقة أمام الإنتاج الحربى، حيث أحرز الأبيض 18 هدف سجلها 13 لاعبا بينما أحرز الإنتاج الحربى 9 أهداف عن طريق 7 لاعبين .

فتح الله يسجل للناديين

نجح محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق و الإنتاج الحربى الحالى فى التسجيل للفريقين فى أوقات سابقة حيث سبق وأحرز هدف بقميص الزمالك فى مرمى الإنتاج من ركلة الجزاء وعاد لتكرار الأمر نفسه عندما أنتقل للإنتاج بإحرازه هدف فى الزمالك من ركلة جزاء أيضاً .

محمد عبد الشافى الأكثر مشاركة

يعد محمد عبد الشافى أكثر اللاعبين مشاركة فى مباراة الزمالك و الإنتاج الحربى برصيد 4 مباريات قبل رحيله عن القلعة البيضاء وانتقاله لنادي أهلى جدة السعودى .