موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى اليوم الأربعاء 21 / 12 / 2016

كتب أحمد توفيق

تقام فى السابعة مساء اليوم الأربعاء مباراة الزمالك والإنتاج الحربى باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الأول لمسابقة الدورى الممتاز .

ترتيب الفريقين بجدول الدورى

قبل انطلاق مباراة الزمالك و الإنتاج الحربى يحتل الأبيض المركز الرابع بالترتيب العام للدورى برصيد 28 نقطة جمعها بعد خوض 12 مباراة بينما يحتل الإنتاج المركز الـ 12 بجدول الدورى برصيد 17 نقطة جمعها بعد خوض 15 مباراة .

أيمن حفني يعود لتشكيلة الزمالك

ومن المنتظر أن تشهد مباراة الزمالك و الإنتاج الحربى عودة أيمن حفنى لتشكيلة الأبيض الأساسية أمام الإنتاج بعد تألقه فى موقعة الاتحاد السكندرى مع استمرار باسم مرسى فى قيادة الهجوم منفردا بينما سيكون صانع الألعاب الثانى بالتشكيل شيكابالا .

التشكيل الأقرب للزمالك

ويعد التشكيل الأقرب للزمالك مكون من أحمد الشناوى فى حراسة المرمى و محمد ناصف و على جبر ومحمود حمدى و أسامة إبراهيم و معروف يوسف و طارق حامد و إبراهيم صلاح و أيمن حفنى و شيكابالا و باسم مرسى .

الإنتاج الحربى يسعى لاستمرار الصحوة

فى المقابل يدخل الإنتاج الحربى اللقاء بعدما تحسنت نتائجه فى الآونة الأخيرة بعد وصوله للنقطة السابعة عشر فى المركز الثانى عشر بجدول الدورى وابتعد الفريق بعض الشئ عن منطقة الخطر .

التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى

ومن المتوقع أن يخوض الإنتاج الحربى اللقاء بتشكيلة مكونة من عامر عامر فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال صالح موسى وأحمد سعيد أوكا ومحمود فتح الله وحسن الشامى وفى الوسط محمد ابو شعيشع وفادى نجاح والغانى أبو بكر عبد اللطيف ووليد حسن وصلاح أمين والإثيوبى اوميد اوكرى .