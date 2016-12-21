على معلول يبحث طريق العودة لتشكيل الأهلي من جديد

كتب أحمد طارق

التونسى على معلول، ظهير أيسر الأهلى، نجح فى احتلال قلوب جماهير المارد الأحمر، خاصة بعد أن ظهر بمستوى متميز منذ أن شارك مع الفريق فى الجبهة اليسرى بديلاً لصبرى رحيل، وأثبت "معلول" جدارته فى المشاركة بصفة أساسية فى هذا المركز، خاصة بعد الطفرة التى أحدثها، وعاد تكتك الأهلى فى صناعة الأهداف من الأطراف.

غياب معلول عن مباراتى إنبى ثم المصرى البورسعيدى فى الدورى الممتاز، أثار العديد من التساؤلات والتكهنات حول مستقبل اللاعب مع المارد الأحمر، وهو الأمر الذى يثبت أن على معلول نجح فى أقصر وقت أن يحفر اسمه فى قائمة المعشوقين لدى جماهير المارد الأحمر، وأن غيابه مؤثر بشكل كبير على مستوى وأداء الفريق بشكل جماعى، رغم أن مركز اللاعب ليس من المراكز التى يستطيع من خلالها ترك بصمة واضحة مع الجماهير، فهو ليس مهاجما أو صانع ألعاب يستطيع بسهولة أن يُظهر تأثيره فى أداء الفريق.

ترددت أقاويل كثيرة حول هروب على معلول، وعودته إلى تونس، الأمر الذى نفاه جملة وتفصيلاً وكيل أعماله محمد حبشى، وأكد أن اللاعب يشارك بانتظام فى تدريبات فريقه، ولا يوجد أى نية للرحيل فى الوقت الحالى.

الأمر أسهل مما يبدو عليه، ولا يستحق الضجة التى حدثت على اللاعب لمجرد غيابه عن المشاركة فى مباراتين "إنبى والمصرى"، فحقيقة الأمر أن حسام البدرى المدير الفنى للأهلى، أكد فى العديد من تصريحاته أن ضغط المباريات يتسبب فى إجهاد اللاعبين، وظهر ذلك بوضوح على أداء "معلول" خاصة فى مباراتى سموحة والمقاصة، حيث لم يقدم اللاعب المستوى المطلوب، وهو ما دفع "البدرى" لإراحة ظهيره صاحب الخبرات الدولية الكبرى، من أجل استعادة مستواه وإنقاذه من حالة الإرهاق التى أثرت على اللاعب.

ومن المتوقع أن يغيب الدولى على معلول أيضاً عن مواجهة الأهلى والألومنيوم غداً الخميس فى دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، لحصوله على أكثر فترة من الراحة، وتجهيزه لمباراة القمة أمام الزمالك المحدد لها 29 ديسمبر فى الأسبوع الـ17 للدورى الممتاز، على استاد بتروسبورت.