القبض على تاجر مخدرات بحوزته 10 طرب حشيش بدمنهور

البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة غرب الدلتا، برئاسة العميد دكتور أيمن مطر رئيس المنطقة، وبإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزتة 10 طرب حشيش بدمنهور.

وتلقى اللواء علاء الدين شوقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتحرير محضر بمركز شرطة دمنهور محـرر بمعرفـة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات (منطقة غرب الدلتا)، يتضمن ضبط "محمد.ال.ش.ح" عاطل ومقيم دسونس أم دينار مركز دمنهور، حال استقلاله السيارة رقم (2794 ب س ج) نقل، بالطريق الزراعى السريع أمام قرية الأبعادية دائرة المركز بحوزته (10) طرب كاملة لمخدر الحشيش، سلاح أبيض "مطواه"، مبلغ 40 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات .

وتحرر المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة.