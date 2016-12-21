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وزيرة الهجرة وعلماء مصر يزورون محور قناة السويس بدعوة من الفريق مهاب مميش

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وزيرة الهجرة وعلماء مصر يزورون محور قناة السويس بدعوة من الفريق مهاب مميش وزيرة الهجرة وعلماء مصر يزورون محور قناة السويس بدعوة من الفريق مهاب مميش

>كتب محمود راغب

تتوجه السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، إلى قناة السويس، يرافقها مجموعة من العلماء الذين شاركوا فى مؤتمر " تستطيع"، وذلك كناتج من نتائج المؤتمر الوطنى لعلماء وخبراء مصر بالخارج، الذى عقد فى مدينة الغردقة يومى 14-15 ديسمبر الماضى.

 

وتأتى هذه الزيارة بدعوة من الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى إطار خلق جسر من التواصل بين الكوادر المصرية بالخارج والكوادر المصرية بالداخل، فضلاً عن مشاركة العلماء المصريين بالخارج فى الاستراتيجية المستقبلية لقناة السويس، وذلك لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات التنموية والتى سوف تنقل مصر لعهد جديد.

 

يذكر أن المؤتمر استهدف الاستفادة من عقول مصر المهاجرة فى وضع الأسس العلمية للمشروعات القومية ودعمها بالأبحاث والخبرات الدقيقة، وربط القدرات العلمية للمصريين فى الخارج بشباب الداخل لخلق جيل يعتمد الأساليب العلمية فى البحث والتفكير، وخلق أجيال جديدة من الباحثين والعلماء عن طريق تكوين فرق عمل بحثية من شباب الجامعات المصرية تحت إشراف علماء الخارج فى المجالات المهمة.


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