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سيدات منتخب الطائرة جلوس يتقدمن بشكوى ضد اللجنة البارالمبية بوزارة الرياضة

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سيدات منتخب الطائرة جلوس يتقدمن بشكوى ضد اللجنة البارالمبية بوزارة الرياضة سيدات منتخب الطائرة جلوس يتقدمن بشكوى ضد اللجنة البارالمبية بوزارة الرياضة

>كتب رامى ناجى وأسماء عمر

تقدم عدد من سيدات منتخب الكرة الطائرة جلوس بطلب إحاطة لوزارة الشباب من تعنت ومماطلة اللجنة البارالمبية في إلغاء إيقاف لاعبات منتخب الطائرة .

وكانت اللجنة قد قررت إيقاف 6 لاعبات من أساسيات وهن منى محمد عثمان و رجاء حسين سيد  ونورا عبد الحليم وإسراء أحمد إسماعيل ودنيا ناصر فتحي ورانيا صلاح عبد العزيز، وتقدمت اللاعبات بشكوى إلى وزارة الرياضة للتظلم من عدم الإيقاف وقامت الوزارة بتشكيل لجنة للبت في الأزمة .

 

وأوصت اللجنة برفع الإيقاف عن اللاعبات، إلا أن اللاعبات تقدمن بطلب جديد إلى الوزارة  لتعجيل رفع الإيقاف ليتمكن من الاستعداد للمشاركة في بطولة الدوري التي من المقرر أن تبدأ 28 ديسمبر الجاري إلا أن وزارة الرياضة رفضت الطلب.


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مصر 365

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