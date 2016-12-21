ضبط هارب من حكمين بـ30 سنة وشخصين بحوزتهما أسلحة ومخدرات بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء سامح مسلم مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية من القاء القبض على "أ.ف.م " 30 سنة عاطل ومقيم قرية دمرو الحدادى مركز سيدى سالم " سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا مابين " سلاح نارى، سرقة وسائل نقل، خطف " آخرها القضية رقم 11290/ 2016 جنح مركز طلخا - دقهلية- سرقة وسائل نقل " والمطلوب فى جنايتين "القضية رقم 17536/ 2015 جنايات مركز البرلس حصر 970/ 2016 كفرالشيخ كلى 2914/ 2015 " سرقة " غيابى مؤبد 25 سنة بجلسة 19/ 5/ 2016م"، " القضية رقم 8137/ 2016 جنايات مركز سيدى سالم حصر 1165/ 2016 كفرالشيخ كلى 413/ 2016 " مخدرات" غيابى 5 سنوات بجلسة 2/ 7/ 2016 م.

وتحرر المحاضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامى العام لنيابات كفر الشيخ. كما تمكنت الحملة من ضبط "ع. إ.ع " 55 سنة بائع متجول ومقيم أبو غنيمة، مركز سيدى سالم "سبق إتهامه فى قضيتين، سرقة، خيانة أمانة آخرها رقم 20521/ 2005 م جنح مركز دسوق "سرقة" وبحوزته طبنجة تركى، والعديد من الطلقات، و3 سيف بقصد الدفاع، وتحرر المحضر رقم 85665/ 2016 جنايات مركز سيدى سالم.

وتمكنت الحملة أيضا من ضبط "م. ف.م " 24 سنة عاطل ومقيم القرضا مركز كفرالشيخ " سبق اتهامه فى القضية رقم 7193/ 2012م جنايات مركز كفرالشيخ " سرقة " وبحوزته فرد خرطوش، والعديد من الطلقات بقصد الدفاع، و200 جرام لمخدر البانجو بقصد الاتجار، و170 جنيه، وهاتف، وتحرر المحضر رقم 36092/ 2016 جنايات مركز كفرالشيخ.