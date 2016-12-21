تكاليف مدارس المشاهير وأبنائهم

نظرة سريعة على مدارس أبناء المشاهير، لا تعني أن نسارع بتسجيل أطفالنا في هذه المدارس، لكنها لا تتعدى إشباع الفضول، خصوصاً لمعرفة كم يدفع المشاهير في المرحلة الابتدائية مقابل كل فصل مدرسي لأبنائهم؟ أي كل 3 أشهر.

مدرسة The Willows Community في كاليفورنيا

اشتهرت هذه المدرسة بأنشطتها الرياضية والتدريب على هواية الرقص، ومن طلاب المشاهير فيها بنات بروس ويليس وديمي مور، وقد كان بروس يدفع للفتاة الواحدة 24000 دولار كل فصل.

مدرسة Suri Avenues في مانهاتن

درست فيها سوري كروز، ابنة توم كروز، تكلف سوري والدها في العام الواحد 40000 دولار، لكل فصل دراسي، لا تعد تكلفتها خارجة عن المألوف. فهناك الكثير من المشاهير ممن يدفع ما يحاكي رسوم التعليم الجامعي لإرسال أطفالهم إلى أفضل المدارس في البلاد.

مدرسة LycéeFrançais de New York في نيويورك

درس فيها أطفال جولي بيت (مادوكس، وباكس وزهرة وشيلو)، فمعظم الحصص باللغة الفرنسية، وهي على نظام الفصل، الذي يكلف 26100 دولار.

مدرسة Harvard Westlake في كاليفورنيا

تمتاز عن غيرها مبنى جديد زجاجي داخلها تكريما لزميل (توفي من مرض في القلب)، ومن المشاهير الذين درسوا فيها الممثلة ليلي كولينز ابنة فيل كولينز، بتكلفة 29200 دولار للفصل الواحد، الذي يقسم إلى 4 فصول.

مدرسة Crossroads School في كاليفورنيا

تكثر في هذه المدرسة الدورات اللاصفية، والرحلات الميداينة التي يضمها القسط الفصلي، وتصل تكلفة الطالب فيها إلى 31،900 دولار، وقد تخرجت منها الممثلة الهوليودية غوينيث بالترو

مدرسة Rudolf Steiner School في نيويورك

للمدرسة سياسة إعلامية صارمة تطالب الاهل بتنظيم مشاهدة التلفزيون ولعب الفيديو فبرأيها انها تعيق تجربة تعلم الطفل.وبلغ القسط الفصلي 35،900 ألف دولار، ومن المتخرجين المشاهير منها النجمة

جنيفر أنيستون.

مدرسة Campbell Hall في كاليفورنيا

ينتظر الأطفال الخريجون في هذه المدرسة أن تكون ممثلة مشهورة في حفل تخرجهم. ويكلف الفصل الواحد

29615 دولار، وقد تخرجت منها نجمتا مسلسل FULL HOUSE التوأم ماري-كيت و آشلي أولسن

مدرسة Sidwell Friends School في واشنطن

الأمن والخصوصية، هو أهم امتياز تتباهى به هذه المدرسة، وتصل تكاليف الفصل الواحد إلى 34268 دولار، وقد تخرجت منها ساشا وماليا ابنتا الرئيس الأميركي السابق أوباما.

مدرسة The Calhoun School في نيويورك

تشتهر المدرسة باتباعها لنهج صحي في الأكل، وفيها سلسلة فنون مسرحية سنوية، وبرنامج حول العنصرية، الحصص تعطى على طاولات دائرية، والطلاب ينادون المعلمين بالأسماء الأولى.

تكلفة الفصل فيها 38،200 دولار أميركي، ومن طلابها المشاهير النجم بن ستيلر.

مدرسة The Spence School في نيويورك

تفخر المدرسة بتنوع خلفيات الطلاب والدورات المقدمة لمختلف الثقافات والخيارات الغذائية الخضراء والمستدامة، والضيوف المتحدثين فيها، تصل تكلفة الفصل الواحد للطالب إلى 39200 دولار

ومن طلابها المشاهير إيمي روسوم، كيري واشنطن، جيد جاغر (ابنة ميك جاغر)، الي ميلز ( من مسلسل "The Wonder Years")