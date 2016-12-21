نادر شوقى عن مستقبل متعب مع الأهلي: "يبقى الحال على ما هو عليه"

كتب أحمد طارق

أكد نادر شوقى، وكيل أعمال عماد متعب مهاجم الأهلي، أن اللاعب مستمر مع المارد الأحمر حتى نهاية عقده فى نهاية الموسم الجارى، ولن يرحل فى انتقالات يناير المقبل.

أوضح نادر، أنه لا يوجد جديد فى شأن تجديد "متعب" تعاقده مع الأهلى، وأن الوضع سيبقى على ما هو عليه، ولن يرحل اللاعب فى الوقت الحالى.

وتحدث نادر شوقى خلال تصريحاته لبرنامج "مساء الأنوار" عبر شاشة "أون سبورت" عن مستقبل رمضان صبحى لاعب ستوك ستى الإنجليزى، وإمكانية انتقال اللاعب لأى ناد آخر، قال وكيل أعماله: "رمضان لن يرحل عن ستوك ستى، ولا يوجد أى حديث عن هذا الأمر إطلاقاً".